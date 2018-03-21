ЦСКА сыграет с "Олимпиакосом" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Баскетбольные клубы ЦСКА и "Химки" проведут в среду матчи 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы в случае домашней победы над греческим "Олимпиакосом" досрочно гарантируют себе первое место, "Химки", если обыграют в гостях аутсайдера "Анадолу Эфес", получат путевку в четвертьфинал.

За четыре тура до финиша регулярного сезона ЦСКА лидирует (21 победа), опережая конкурентов из "Олимпиакоса" на три победы. Обе команды считаются фаворитами сезона и уже гарантировали себе участие в 1/4 финала, при этом греческий клуб, представляющий портовый пригород Афин Пирей, еще не гарантировал себе место в первой четверке и преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии.

"Олимпиакос" на прошлой неделе потерпел дома неожиданное разгромное поражение от испанской "Барселоны" (63:90), которая давно лишилась шансов на выход в плей-офф. При этом два предыдущих гостевых матча "Олимпиакос" выиграл у команд, входящих в первую восьмерку и также являющихся претендентами на победу в Евролиге, афинского "Панатинаикоса" и мадридского "Реала".

"Олимпиакос", которым руководит Иоаннис Сферопулос, 12 раз выигрывал чемпионат Греции, однако в прошлом сезоне уступил титул "Панатинаикосу". В Евролиге "Олимпиакос" побеждал в 1997, 2012 и 2013 годах, пять раз проигрывая в финалах, в том числе и в прошлом сезоне - в матче с "Фенербахче" в Стамбуле. При этом в полуфинале команда Сферопулоса победила ЦСКА - 82:78. Наставнику греческого клуба среду исполняется 51 год.

Одно из своих пяти поражений в нынешней Евролиге ЦСКА потерпел как раз в гостевом матче с "Олимпиакосом" (86:88) три месяца назад. ЦСКА остается самой результативной командой Евролиги, набирая в среднем 89,6 очка за игру, тогда как "Олимпиакосу" нет равных в обороне - соперники набирают в среднем лишь 74 очка.

Матч ЦСКА - "Олимпиакос" пройдет на московской арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск.

"Химкам" нужна еще одна победа

"Химки" в гостях сыграют с турецким клубом "Анадолу Эфес", который одержал всего шесть побед в 20 матчах и занимает последнее место. У "Химок" 15 побед, успех в Стамбуле фактически гарантирует подмосковной команде участие в четвертьфинальной стадии. "Эфес" 13 раз становился чемпионом Турции и считался одним из сильнейших клубов Европы в 90-х и нулевых годах, дважды занимая в Евролиге третьи места.

Еще год назад "Анадолу Эфес" играл в четвертьфинале Евролиги, однако нынешний сезон "пивовары" провалили. При этом в чемпионате Турции "Анадолу Эфес", руководимый опытным местным специалистом Эргином Атаманом, занимает пятое место. Новым лидером турецкого клуба стал Сонни Уимс, в свое время поигравший в ЦСКА.

По словам наставника "Химок" Георгиоса Барцокаса, расслабляться его команде нельзя, даже выходя на площадку против аутсайдера. Хороший пример - домашний матч 8 марта с еще одной командой из "подвала" Евролиги итальянским "Миланом", проигранный со счетом 77:86.

После поражения во вторник израильского "Маккаби" от турецкого "Фенербахче" (73:87) "Химки" в случае победы в Стамбуле гарантируют себе место в первой восьмерке. При этом подмосковные баскетболисты сохраняют шансы и на место в четверке лучших.

Матч "Химок" с турецкой командой пройдет на арене "Синан Эрдем", где год назад состоялся "Финал четырех" Евролиги. Начало - 20:45 мск.