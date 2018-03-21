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Количество заказанных паспортов болельщика ЧМ-2018 превысило 350 тысяч

Спорт
21 марта, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Отмечается, что половину паспортов заказали иностранные болельщики

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Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Количество заказанных паспортов болельщика (Fan ID) чемпионата мира по футболу 2018 года в России превысило 350 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

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Отмечается, что половину паспортов заказали иностранные болельщики, в первую десятку стран с наибольшим количеством заявок входят Россия, США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Германия, Бразилия, Египет. Паспорта болельщика в большинстве своем заказывают люди от 25 до 34 лет (37%), в возрасте до 17 лет - 9%. При этом 25% от общего количества заявок поступили от болельщиц.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи чемпионата мира 2018 года. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами матчей мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города).

Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика использовался во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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