ЦСКА обыграл "Олимпиакос" и обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Евролиги

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ЦСКА победил греческий "Олимпиакос" со счетом 89:81 в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 25 очков. Центровой ЦСКА Кайл Хайнс сделал три подбора, преодолев отметку в 1000 подборов. Он стал 13-м игроком в истории Евролиги, которому удалось достичь подобного показателя.

Победа над греческим клубом позволила ЦСКА гарантировать себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Московский клуб выиграл 22 матча, у идущего вторым турецкого "Фенербахче" в активе 17 побед. "Олимпиакос", ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает третье место (15 побед).

В следующем матче 23 марта ЦСКА сыграет в гостях с "Химками", "Олимпиакос" в этот же день примет турецкий "Анадолу Эфес".