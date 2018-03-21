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ЦСКА обыграл "Олимпиакос" и обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Евролиги

Спорт
21 марта, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 89:81

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© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ЦСКА победил греческий "Олимпиакос" со счетом 89:81 в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 25 очков. Центровой ЦСКА Кайл Хайнс сделал три подбора, преодолев отметку в 1000 подборов. Он стал 13-м игроком в истории Евролиги, которому удалось достичь подобного показателя.

Победа над греческим клубом позволила ЦСКА гарантировать себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Московский клуб выиграл 22 матча, у идущего вторым турецкого "Фенербахче" в активе 17 побед. "Олимпиакос", ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает третье место (15 побед).

В следующем матче 23 марта ЦСКА сыграет в гостях с "Химками", "Олимпиакос" в этот же день примет турецкий "Анадолу Эфес".

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