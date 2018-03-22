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СМИ: прокуратура проводит проверку сделки по продаже ФК "Милан" китайскому бизнесмену

Спорт
22 марта, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони продала китайскому консорциуму 99,9% акций клуба в апреле 2017 года

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Футболисты "Милана"

Футболисты "Милана"

© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 22 марта. Прокуратура проводит проверку на предмет возможных нарушений при продаже итальянского футбольного клуба "Милан" китайскому консорциуму во главе с бизнесменом Ли Юнхуном. Об этом сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport.

Итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Юнхуном 99,9% акций клуба в апреле 2017 года. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. Позднее появилась информация о финансовой неустойчивости консорциума, из-за чего у прокуратуры появились сомнения на счет чистоты этой сделки. За последние месяцы группой финансовой информации Банка Италии была передана информация о трех подозрительных транзакциях китайского консорциума в рамках этой сделки.

Адвокат "Милана" Франческо Греко в январе заявил, что пока уголовных дел по факту продажи клуба не открыто.

В текущем сезоне "Милан" занимает шестое место в чемпионате Италии, набрав 50 очков в 28 матчах. Итальянский клуб по сумме двух матчей уступил английскому "Арсеналу" (0:2; 1:3) в 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.

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