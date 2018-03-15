"Арсенал" и "Милан" сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 15 марта. Пять ответных матчей 1/8 финала футбольной Лиги Европы состоятся в четверг. В центральной встрече игрового дня итальянский "Милан" попытается отыграться в противостоянии с английским "Арсеналом" после домашнего поражения со счетом 0:2.

Миланцы в ноябре прошлого года сменили главного тренера - наставником команды стал бывший игрок "красно-черных" Дженнаро Гаттузо. Слабые показатели клуба в первых матчах под руководством итальянца привели к слухам о его увольнении, однако Гаттузо удержался на своем посту и нашел подход к команде. Тактические решения специалиста упорядочили игру "Милана", а харизма бывшего хавбека сборной Италии придала команде яркости и уверенности.

В чемпионате Италии "Милан" не проигрывает уже девять матчей подряд, одержав в них семь побед. Команда поднялась на шестую строчку в турнирной таблице, сохраняя шансы на медали и попадание в Лигу чемпионов. Отставание от "Ромы", расположившейся на третьей позиции, составляет девять очков, при этом "Милан" имеет игру в запасе - дерби с "Интером" было перенесено из-за смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори. Кроме того, Гаттузо вывел миланцев в финал Кубка Италии, где они 9 мая сыграют против "Ювентуса", поэтому "красно-черные" имеют теоретические шансы на победу в двух турнирах за сезон.

Дальнейшее продвижение по турнирной сетке Лиги Европы не выглядит для "Милана" невыполнимой задачей даже после поражения в первом матче 1/8 финала. Итальянцы по большинству статистических показателей имели превосходство над "Арсеналом", вдобавок лондонцы в текущем сезоне не показывают стабильной игры. Команда Арсена Венгера только в последнем туре чемпионата Англии смогла прервать серию поражений, которая достигла трех матчей, - был разгромлен "Уотфорд" со счетом 3:0, а голы забили Шкодран Мустафи, Пьер-Эмерик Обамейянг и Генрих Мхитарян. Именно связка Мхитарян-Обамейянг может стать главным козырем "Арсенала" в ответном матче, так как даже один гол лондонцев максимально осложнит для "Милана" задачу выхода в четвертьфинал.

Матч между "Арсеналом" и "Миланом" пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", начало - 23:05 мск. Главным арбитром назначен Юнас Эрикссон из Швеции. В случае поражения "Арсенала" в Лиге Европы не останется ни одного английского клуба.

"Зальцбург" в погоне за историческим достижением

Сразу оба клуба под названием "Ред Булл" (один - из Зальцбурга, второй - из Лейпцига) смогли одержать победы в первых матчах 1/8 финала турнира. Команда из Зальцбурга одержала выездную победу над одним из фаворитов турнира - со счетом 2:1 была обыграна дортмундская "Боруссия". Если "Зальцбург" закрепит этот успех в ответном матче, то подопечные немецкого специалиста Марко Розе станут первым четвертьфиналистом из Австрии в истории Лиги Европы. При этом "Зальцбург" не проигрывает в еврокубках уже 18 матчей подряд, что на три игры меньше рекордного показателя голландского "Аякса", датированного 1994-1996 годами.

"Боруссия" в чемпионате Германии идет на третьей строчке, отставая от "Шальке" из Гельзенкирхена и лидера первенства мюнхенской "Баварии". Однако борьба за медали и попадание в Лигу чемпионов очень плотная, и именно "Боруссия" находится в наилучшей форме среди ближайших конкурентов - дортмундцы не проигрывают в национальном первенстве на протяжении 11 матчей. Главные надежды в ответной игре с "Зальцбургом" команда Петера Штёгера связывает с Миши Батшуайи и Марко Ройсом, которые находятся в хороших кондициях. Ройс, восстановившийся после тяжелой травмы, забивал в трех матчах чемпионата подряд, кроме последней встречи с франкфуртским "Айнтрахтом", где два гола на свой счет записал Батшуайи.

Матч "Боруссии" и "Зальцбурга" на "Ред Булл Арене" обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, начало игры в 23:05 мск.

Португальский "Спортинг" постарается удержать преимущество, добытое в первой игре (2:0) с чешской "Викторией" из Пльзени. За чехов может сыграть фактор домашних стен, так как "Виктория" выиграла все пять матчей нынешней Лиги Европы на своем поле. При этом клуб из Пльзени не может победить в национальном первенстве уже три игры подряд, хотя сохраняет первую строчку в таблице с отрывом в 7 очков от пражской "Славии".

"Спортинг" после поражения от "Порту" осложнил себе борьбу за чемпионство в Португалии, но в последнем матче турнира обыграл "Шавиш" со счетом 2:1. Дублем отметился второй бомбардир португальской лиги голландец Бас Дост.

Встреча "Виктории" и "Спортинга" начнется в 21:00 мск на стадионе "Дусан Арена" в Пльзени. Главным арбитром матча назначен Тобиас Штилер из Германии.

Борьба за четвертьфинал и "Золотую бутсу"

"Атлетик" из Бильбао, оказавшийся сильнее московского "Спартака" в 1/16 финала турнира, на выезде проиграл французскому "Марселю" со счетом 1:3 в первом матче 1/8 финала. Гол, забитый на чужом поле, оставляет испанцам шансы на победу в противостоянии. Его автором стал 37-летний нападающий Ариц Адурис. Форвард "Атлетика" занимает первое место в списке лучших бомбардиров турнира (8 голов в 9 матчах), имея возможность завоевать вторую в карьере "Золотую бутсу" данного еврокубка.

"Марсель" далек от чемпионского титула во Франции (отставание от лидирующего "Пари Сен-Жермен" составляет 18 очков), но занимает высокое третье место в турнирной таблице. Чтобы добиться успеха в Лиге Европы, французам необходимо прервать свою серию из семи еврокубковых матчей подряд без побед. Встреча "Атлетика" и "Марселя" начнется в 21:00 мск на арене "Сан-Мамес" в Бильбао, главным арбитром будет англичанин Энтони Тейлор.

Киевское "Динамо" примет итальянский "Лацио" на Олимпийском стадионе, где в мае состоится финал Лиги чемпионов. Встреча римлян и киевлян может стать дуэлью двух нападающих, преследующих Адуриса в борьбе за "Золотую бутсу" турнира: динамовец Жуниор Мораес забил 7 голов в 9 матчах, а форвард "Лацио" Чиро Иммобиле отличился 6 раз в 6 играх. Первая встреча команд в Риме завершилась со счетом 2:2.

Встреча "Динамо" и "Лацио" начнется в 21:00 мск, главный арбитр - Хесус Хиль Мансано из Испании.

Также в четверг "Зенит" примет дома немецкий "Лейпциг" (первый матч 1:2), "Локомотив" - мадридский "Атлетико" (0:3), а ЦСКА сыграет в гостях с французским "Лионом" (0:1). Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу в 15:00 мск.