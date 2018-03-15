"Локомотив" сыграет с "Атлетико" в ответном матче футбольной Лиги Европы

ТАСС, 15 марта. "Локомотив" в четверг сыграет с испанским клубом "Атлетико" в ответном домашнем матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Неделю назад в Мадриде российская команда уступила одному из главных фаворитов Лиги Европы со счетом 0:3, сохранив минимальные шансы на продолжение борьбы во втором по значимости еврокубковом турнире.

В Мадриде "Локомотив" практически не создал голевых моментов у ворот соперника, который уже семь лет под руководством Диего Симеоне славится прежде всего организованной игрой в обороне. Задача крупно победить "Атлетико" представляется практически невыполнимой, что понимают и многие футболисты "Локомотива". Теперь команде Юрия Семина в концовке сезона предстоит сохранить лидерство в чемпионате России - за восемь туров до финиша отрыв от конкурентов составляет восемь очков.

В понедельник "Локомотив" увеличил этот гандикап благодаря гостевой победе над "Уралом" (2:0). Встреча с одним из аутсайдеров получилась достаточно простой - уже к 15-й минуте подопечные Семина забили два мяча усилиями Антона Миранчука и Мануэла Фернандеша.

По словам Семина, не сыграет с "Атлетико" голкипер Гильерме, пропустивший и встречу в Екатеринбурге. Участие игроков - Ари, Джефферсона Фарфана и Владислава Игнатьева - под вопросом, наставник "Локомотива" выпустит их лишь готовыми на 100 процентов. "Удастся забить быстрый гол - будет другая ситуация, но если не удастся, будем играть для болельщиков", - так объяснил Семин задачу на предстоящую игру.

Без Диего Косты и Гамейро

"Атлетико", в свою очередь, со счетом 3:0 разгромил одного из претендентов на место в Лиге Европы "Сельту" благодаря мячам Антуана Гризманна, Витоло и Анхеля Корреа. Команда Симеоне продолжает занимать второе место в чемпионате Испании - с отставанием от "Барселоны" на восемь очков, но с отрывом в семь очков от идущего третьим "Реала". В 11 последних матчах чемпионата "Атлетико" одержал девять побед, проиграв лишь "Барселоне" (0:1).

Симеоне не стал брать в Москву получившего небольшое повреждение форварда Кевина Гамейро - с возвращением в "Атлетико" Диего Косты француз потерял место в составе и мог бы получить игровую практику во встрече с "Локомотивом". Не сыграет в Москве и сам Коста, может пропустить игру и словенский голкипер Ян Облак. В домашнем матче с "Локомотивом" его заменил аргентинский дебютант Аксель Вернер, у которого практически не было работы, но не до конца выздоровевший Облак сыграл против "Сельты".

При этом в заявку "Атлетико" могут войти несколько футболистов молодежного состава. "Меня всегда что-то беспокоит перед матчами, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед, плюс влияют снег и погода в целом", - отметил в Москве Симеоне. "Нас считают фаворитами Лиги Европы, но для меня всегда самый важный матч - следующий. Главное - завтра пройти в следующий круг", - считает аргентинский тренер.

Исполнительный директор потерял паспорт

Делегация мадридского клуба прилетела в Москву не без приключений: в аэропорту Шереметьево оказалось, что потерял свой паспорт исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин. Ночь ему пришлось провести в гостинице в транзитной зоне аэропорта, однако в среду утром директору команды удалось получить новый паспорт и оформить визу.

Матч пройдет на "РДЖ-Арене", начало - 19:00 мск. Главным арбитром назначен португалец Артур Диаш.

В четверг состоятся еще семь ответных игр 1/8 финала Лиги Европы. "Зенит" на своем поле примет немецкий "Лейпциг" (в первом матче российский клуб проиграл со счетом 1:2), а ЦСКА отправится в гости к французскому "Лиону" (0:1).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 16 марта.