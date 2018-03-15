ЦСКА сыграет с "Лионом" за место в четвертьфинале футбольной Лиги Европы

ЛИОН /Франция/, 15 марта. /ТАСС/. В четверг на стадионе "Парк Олимпик Лионне" французский "Лион" примет российский ЦСКА в рамках 1/8 финала футбольной Лиги Европы. По итогам встречи определится участник четвертьфинала второго по значимости еврокубка.

Первая игра прошла 8 марта в Москве и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на счету защитника "Лиона" Марсело.

В ответном матче ЦСКА не сможет рассчитывать на двух ключевых защитников: Виктор Васин восстанавливается после разрыва крестообразных связок, Марио Фернандес получил травму задней поверхности бедра. В составе французской команды будет отсутствовать основной нападающий Набиль Фекир, выбывший из строя из-за повреждения колена.

Игру с "Лионом" планируют посетить около 400 болельщиков ЦСКА. При этом сообщается, что встреча не считается матчем повышенного риска. "В любом случае угроз безопасности будет меньше, чем во время проведения Ронского дерби (матчи между "Лионом" и "Сент-Этьеном" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении префектуры департамента Рона.

По информации источника, сопровождение российских болельщиков проводиться не будет. Полиция французского города будет мобилизована, но точная численность сотрудников правоохранительных органов не сообщается. В Лионе также будут присутствовать трое российских полицейских, специализирующихся на борьбе с хулиганством.

В апреле 2017 года во время матча 1/4 финала Лиги Европы "Лион" - "Бешикташ" в городе и на стадионе "Парк Олимпик Лионне" произошли беспорядки с участием болельщиков двух команд. Клубы были условно отстранены от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сроком на один сезон с испытательным сроком в два года. В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения на один сезон будет применена.

Гончаренко знает, к чему ЦСКА нужно быть готовым

На предматчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что его команда должна быть готова к любому варианту развития событий. "Мы достаточно хорошо играли на выезде, но это не повод обольщаться, так как все гостевые матчи были достаточно напряженными, результат мог повернуться то в одну, то в другую сторону. Завтрашний соперник обладает сильными футболистами, и не только в центре поля, но и на флангах, где они способны обыграть один в один. Мы уже знаем, к чему готовиться, поэтому есть моменты, которые можно изменить", - отметил специалист.

Футболисты "Лиона" должны обратить внимание на возможные тактические сюрпризы от соперника, считает главный тренер французской команды Бруно Женезио. "Мы смотрели последний матч ЦСКА в чемпионате России (московская команда обыграла грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 - прим. ТАСС), и там они играли иначе, нежели с нами, по другой схеме, и мы должны быть готовы к этому. Мы очень серьезно относимся к этой игре, и у нас есть все шансы на победу. Но при этом мы знаем, что ЦСКА проводит хорошие матчи в гостях", - заявил он.

Игра между ЦСКА и "Лионом" начнется в 23:05 мск. Также в четверг ответные матчи 1/8 финала проведут московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит" - против испанского "Атлетико" и немецкого "Лейпцига" соответственно.