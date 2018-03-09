Плохая реализация моментов не позволила ЦСКА победить "Лион" в Лиге Европы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА уступил французскому "Лиону" со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве в присутствии 13 990 зрителей.

Единственный гол на 68-й минуте после подачи Мемфиса Депая с углового забил Марсело. ЦСКА нанес 11 ударов по воротам соперника, из которых шесть - в створ. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отметил слабость команды в нападении. "К сожалению, мы не можем нащупать атакующих действий, в отличие от работы на тренировках, они получаются достаточно сумбурными. Сказалось также, что из-за качества поля мяч дробил, мы совершили много потерь на владении, ведении и в передачах", - сказал специалист.

Нападающий ЦСКА Витиньо остался вне стартового состава и появился на поле лишь на 73-й минуте, заменив Георги Миланова. Гочаренко пояснил, что бразилец смотрится уставшим, участвуя в трех матчах в неделю.

Комментируя завершившуюся встречу, главный тренер "Лиона" Бруно Женезио отметил, что его подопечные выглядели лучше и смогли победить за счет дисциплины. Гончаренко же заявил, что его команда не заслуживала поражения.

Шансы сохраняются

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио отметил, что после результата в Москве ответная встреча во Франции не вызывает у него опасений. "Футболисты "Лиона", на мой взгляд, сегодня выглядели лучше, были более энергичными и организованными. Сегодня мы могли забить больше, нам нужно научиться прибавлять в атакующих действиях. Что касается ответного матча, то не хочу показаться оптимистом, но думаю, что проблем не возникнет", - сказал он.

Гончаренко подчеркнул, что в первую очередь для ЦСКА важна встреча в Грозном (11 марта) против "Ахмата" в рамках 22-го тура чемпионата России, но и в Лион команда поедет за победой. "Для нас важно выиграть в Грозном из-за сложной ситуации в чемпионате. Тем не менее в Лион поедем с целью только побеждать. Один мяч, забитый на выезде, может многое поменять", - отметил специалист.

Перед началом встречи болельщики ЦСКА развернули перформанс, который был адресован гостям из Франции. На полотнищах фанаты изобразили портрет Наполеона Бонапарта и надпись "Ici vous attend Berezina", что в переводе с французского языка означает "Здесь вас ждет Березина".

Сражение на Березине в ноябре 1812 года между французскими корпусами и русской армией оставило сильный отпечаток в общественном сознании французов, которые по сей день употребляют слово "Березина" как синоним полного провала или катастрофы.

Руководство ЦСКА подготовило сюрприз для спортивных журналисток. Перед встречей в пресс-центре девушкам вручили цветы, а в начале пресс-конференции пресс-атташе армейцев Сергей Аксенов поздравил женщин с 8 Марта.

Ответный матч состоится 15 марта во Франции.