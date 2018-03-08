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"Локомотив" проиграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Спорт
8 марта, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды

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© EPA-EFE/JuanJo Martin

ТАСС, 8 марта. Российский футбольный клуб "Локомотив" в гостях проиграл испанскому "Атлетико" со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Забитыми мячами отметились Сауль (22-я минута), Диего Коста (47) и Коке (89). На 53-й минуте травму получил защитник российской команды Владислав Игнатьев, вместо него на поле появился Михаил Лысов.

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Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука появился на поле в официальном матче впервые после травмы. Свой последний матч до этого он провел 22 апреля 2017 года в чемпионате России против пермского "Амкара".

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

"Локомотив" провел 15-й матч против испанских команд. Железнодорожники одержали две победы, три матча сыграли вничью и потерпели 10 поражений. В 2007 году "Локомотив" играл против "Атлетико" на групповом этапе Кубка УЕФА, та встреча завершилась со счетом 3:3.

Ответный матч пройдет в Москве 15 марта.

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