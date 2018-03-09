"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" в гостях проиграл немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В составе российской команды отличился Доменико Кришито (86-я минута). У "Лейпцига" забитыми мячами отметились Брума (56) и Тимо Вернер (77). Этот матч стал для "Зенита" 100-м в Лиги Европы и Кубке УЕФА. Вернер забил шестой гол в шести последних матчах еврокубков.

"Зенит" против немецких команд провел 17 матчей, в которых одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел девять поражений. "Лейпциг", который проводит свой первый еврокубковый сезон в истории, ранее с российскими командами не встречался.

На матче присутствовало 19 877 зрителей. Ответный матч пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге.

В других матчах французский "Марсель" обыграл испанский "Атлетик" (3:1), португальский "Спортинг" оказался сильнее чешской "Виктории" (2:0), итальянский "Лацио" и украинское "Динамо" сыграли вничью (2:2).