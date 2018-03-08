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ЦСКА уступил "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Спорт
8 марта, 22:58 дата обновления: 8 марта, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французской команды

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА на своем поле уступил французскому "Лиону" со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Гол на 68-й минуте забил Марсело.

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Двое игроков ЦСКА получили в матче желтые карточки. На 30-й минуте предупреждение получил защитник команды Кирилл Набабкин, на 59-й минуте - полузащитник Бибрас Натхо. В матче с "Лионом" армейцам из-за травм не смог помочь ряд ведущих футболистов, среди которых защитники Георгий Щенников (был в заявке), Марио Фернандес и Виктор Васин. Также не смог принять участие в игре защитник Василий Березуцкий, пропустивший встречу с французами из-за дисквалификации.

Матч начался с минуты молчания в память о футболисте и капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, игрок флорентийского клуба скоропостижно скончался 4 марта на 32-м году жизни. Первый матч за ЦСКА провел хорватский полузащитник Кристиян Бистрович, перешедший в армейский клуб зимой. Нападающий ЦСКА Витиньо впервые с октября прошлого года начал матч на скамейке запасных.

ЦСКА и "Лион" впервые провели очную встречу в рамках еврокубков, всего с французскими клубами ЦСКА играл 13 раз, одержав победы в четырех встречах, трижды сыграв вничью и проиграв шесть матчей. В последний раз москвичи побеждали французский клуб на домашней арене в сезоне-2004/05 в первом матче 1/4 финала Кубка УЕФА. Тогда ЦСКА со счетом 4:0 победил "Осер".

Ответная встреча состоится в Лионе 15 марта.

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