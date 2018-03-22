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Гендиректор БК "Химки": клуб постарается показать максимальный результат в Евролиге

Спорт
22 марта, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В среду "Химки" на выезде обыграли турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 85:73 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф

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ТАСС, 22 марта. Баскетбольный клуб "Химки" постарается показать максимальный результат в текущем розыгрыше Евролиги. Об этом заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов, слова которого приводит официальный сайт команды.

В среду "Химки" на выезде обыграли турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 85:73 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Евролиги. Ранее "Химки" никогда не преодолевали групповой этап соревнований.

"Впервые в своей истории мы попали в плей-офф Евролиги, и это исторический факт. Этот результат говорит о том, что мы находимся на правильном пути, мы и дальше будем бороться и постараемся показать максимальный результат как в Евролиге, так и в Единой Лиге ВТБ. Сейчас можно сказать, что промежуточный результат нами достигнут", - сказал Астахов.

"Химки" занимают седьмое место в регулярном сезоне Евролиги. В следующем матче турнира 23 марта команда примет московский ЦСКА.

В Единой лиге ВТБ "Химки" занимают пятое место.

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