Конькобежка Голикова: ситуация с допуском на ОИ не сделала сезон самым сложным в карьере

КОЛОМНА /Московская область/, 23 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Завершающийся сезон не стал самым сложным для российской конькобежки Ангелины Голиковой, несмотря на ситуацию с допуском на Олимпийские игры. Об этом она рассказала ТАСС.

Международный олимпийский комитет пригласил на Игры четырех российских конькобежцев - Голикову, Ольгу Граф, Наталью Воронину и Сергея Трофимова, но позднее Граф отказалась от выступления на Олимпиаде. При этом приглашение в Пхёнчхан не получили лидеры национальной команды Денис Юсков и Павел Кулижников. Российские спортсмены выступали на Олимпиаде в нейтральном статусе из- за отстранения Олимпийского комитета России.

"Было сложно переждать эти бури, которые были связаны с допуском на Олимпиаду, они немного выбивали землю из-под ног. Но у меня ранее сезоны были сложнее, потому что я испытывала трудности в плане самоуверенности, самореализации, и я не знала, что делать, и это на меня больше давило, нежели ситуация с допуском. Анализируя ее, я поняла, что должна идти до конца, до появления окончательного решения, а потом от него отталкиваться. У меня не было сомнений, переживаний, руки не опускались, потому что меня не волновал вероятный недопуск, я не думала о плохом сценарии, а настраивала себя позитивно", - заявила Голикова.

В пятницу на Всероссийских соревнованиях для не допущенных на Игры конькобежцев Голикова выиграла в забеге на 500 м. "Сезон плавно закрывается, и, конечно, усталость уже сказывается, но я смогла настроиться на сегодняшний забег и показала все, на что я готова на данный момент. Весь сезон у меня ровный, стабильный результат. Может быть, еще сбегаю на спринтерском чемпионате России в Москве (с 28 по 30 марта - прим. ТАСС), знакомые и друзья хотят на меня посмотреть, но уже тяжело", - сказала Голикова.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей. Соревнования завершатся 25 марта.