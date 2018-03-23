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Самедов: футболистам сборной России надо сделать выводы после разгрома от бразильцев

Спорт
23 марта, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В пятницу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бразилии в товарищеской встрече

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Александр Самедов

Александр Самедов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футболистам сборной России необходимо сделать выводы после поражения от команды Бразилии в товарищеском матче со счетом 0:3. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской команды Александр Самедов.

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Сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче

В пятницу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бразилии в товарищеской встрече, которая прошла в московских "Лужниках".

"До этого играли с бельгийцами и португальцами, где есть игроки высшего класса, как и бразильцы. Это тяжело. Судя по счету первый тайм неплохо начали, есть над чем работать. Могли и больше пропустить, могли и забить, но что есть, то есть - нужно делать выводы", - считает Самедов.

"То, что происходило в раздевалке, должно там и остаться", - добавил полузащитник сборной России.

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