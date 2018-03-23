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Футбольный товарищеский матч Россия - Бразилия посетило 59 тыс. зрителей

Спорт
23 марта, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча завершилась победой бразильцев со счетом 3:0

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футбольный товарищеский матч между сборными России и Бразилии на стадионе "Лужники" посетило 59 263 зрителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"Лужники" вмещают более 80 тыс. зрителей. Сборная Бразилии обыграла команду России со счетом 3:0.

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Встреча состоялась в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира 2018 года. 27 марта россияне сыграют с командой Франции на стадионе "Санкт-Петербург". Во время заключительного сбора перед мировым первенством команда Станислава Черчесова проведет товарищеские матчи против сборных Австрии (30 мая, Зальцбург) и Турции (5 июня, стадион "Динамо").

Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. На стадионе "Лужники" пройдет четыре игры группового этапа, включая матч открытия, игру 1/8 финала, полуфинал и финал.

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