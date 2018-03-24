Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские самбисты завоевали 17 золотых медалей по итогам Мемориала Харлампиева

Спорт
24 марта, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Кроме того, в активе российских спортсменов две серебряные и одна бронзовая медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россияне завоевали 17 золотых медалей на Кубке мира по самбо, который завершился в рамках Мемориала Харлампиева в Москве. Во второй соревновательный день на их счету 11 наград высшей пробы.

В соревнованиях женщин победу одержали Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг) и Галина Амбарцумян (до 72 кг). В мужском турнире по спортивному самбо золотые медали российской команде принесли Иван Панюхин (до 52 кг), Руслан Багдасарян (до 62 кг), Максим Иванов (до 74 кг) и Паша Хархачаев (свыше 100 кг). В боевом самбо победили Артуш Асрян (до 52 кг), Сергей Разин (до 62 кг), Мурат Тляруков (до 74 кг) и Михаил Удовиченко (до 90 кг).

Смотрите также

Самбистка Казенюк отметила высокий уровень организации Мемориала Харлампиева

Кубок мира "Мемориал Харлампиева" по самбо открыл вице-премьер РФ Рогозин

Российские самбисты завоевали девять золотых медалей во второй день Мемориала Харлампиева

Российские самбисты завоевали семь золотых медалей в первый день Мемориала Харлампиева

Кроме того, в активе российских спортсменов две серебряные и одна бронзовая медали. Серебро завоевали Магомед Нажмудинов и Кристина Карекян, бронза на счету Юлии Ляниченко.

В рамках Мемориала Харлампиева разыгрывалось 27 комплектов медалей, сборная России завоевала 25 наград, в том числе 17 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых. Российские спортсмены одержали победы во всех трех общекомандных зачетах - мужском и женском по спортивному самбо, а также в боевом самбо.

Соревнования проводились в спортивном самбо (среди мужчин и женщин) и боевом (только среди мужчин). Эти разновидности самбо различаются набором действий, допустимых для применения спортсменами в процессе схватки. Боевое самбо включает в себя удары руками и ногами, возможность проведения удушающих приемов и в целом считается более травмоопасным видом спорта, чем спортивное.

Мемориал имени заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Харлампиева состоялся в центре образования и спорта "Самбо-70".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
2
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
3
Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля
4
История усов Павла Грудинина: что случилось на самом деле
5
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
6
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
7
В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама