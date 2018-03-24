Российские самбисты завоевали 17 золотых медалей по итогам Мемориала Харлампиева

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россияне завоевали 17 золотых медалей на Кубке мира по самбо, который завершился в рамках Мемориала Харлампиева в Москве. Во второй соревновательный день на их счету 11 наград высшей пробы.

В соревнованиях женщин победу одержали Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг) и Галина Амбарцумян (до 72 кг). В мужском турнире по спортивному самбо золотые медали российской команде принесли Иван Панюхин (до 52 кг), Руслан Багдасарян (до 62 кг), Максим Иванов (до 74 кг) и Паша Хархачаев (свыше 100 кг). В боевом самбо победили Артуш Асрян (до 52 кг), Сергей Разин (до 62 кг), Мурат Тляруков (до 74 кг) и Михаил Удовиченко (до 90 кг).

Кроме того, в активе российских спортсменов две серебряные и одна бронзовая медали. Серебро завоевали Магомед Нажмудинов и Кристина Карекян, бронза на счету Юлии Ляниченко.

В рамках Мемориала Харлампиева разыгрывалось 27 комплектов медалей, сборная России завоевала 25 наград, в том числе 17 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых. Российские спортсмены одержали победы во всех трех общекомандных зачетах - мужском и женском по спортивному самбо, а также в боевом самбо.

Соревнования проводились в спортивном самбо (среди мужчин и женщин) и боевом (только среди мужчин). Эти разновидности самбо различаются набором действий, допустимых для применения спортсменами в процессе схватки. Боевое самбо включает в себя удары руками и ногами, возможность проведения удушающих приемов и в целом считается более травмоопасным видом спорта, чем спортивное.

Мемориал имени заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Харлампиева состоялся в центре образования и спорта "Самбо-70".