Кубок мира "Мемориал Харлампиева" по самбо открыл вице-премьер РФ Рогозин

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ и председатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо Дмитрий Рогозин принял участие в церемонии открытия "Мемориала Харлампиева" по самбо. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Турнир состоится в два соревновательных дня (23-24 марта). Местом проведения "Мемориала Харлампиева" стал центр спорта и образования "Самбо-70".

"Этот год для самбо стал юбилейным, ему исполнилось 80 лет. Это уже серьезный срок, за который самбо стал легендарным видом спорта. Очень хочется, чтобы и сегодняшний праздник состоялся, подчеркнул значимость нашего вида спорта, приблизил к тому, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта", - сказал в своей речи Рогозин.

С приветственными словами на открытии также выступили президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков и глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Шестаков отметил, что в "Мемориале Харлампиева" примут участие более 200 спортсменов из 26 стран мира".

Помощник министра спорта РФ Станислав Бирюков зачитал приветственное письмо от Павла Колобкова. "Отрадно, что на уже много лет "Мемориал Харлампиева" встречается большой радостью среди спортсменов и поклонников самбо. Кроме того, эти соревнования способствуют популяризации самбо и продвижению этого вида спорта в программу Олимпийских игр", - говорится в письме министра спорта РФ.

В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. FIAS под руководством Василия Шестакова в 2009 году впервые объявила о намерении добиться включения самбо в программу летних Олимпийских игр.