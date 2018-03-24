Игрок "Йокерита" Толванен опроверг сообщения о подписании контракта с клубом НХЛ "Нэшвилл"

ТАСС, 24 марта. Нападающий финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" Эли Толванен опроверг информацию о подписании контракта новичка с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Слова Толванена приводит финская газета Iltalehti.

В 1/4 финала Кубка Гагарина "Йокерит" уступил московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 2-4 и завершил сезон. Ранее сообщалось, что 18-летний форвард подписал трехлетний двусторонний контракт с "Нэшвиллом" и официально об этом объявят по завершении выступления "Йокерита" в сезоне КХЛ.

"Ничего еще не решено, контракт не подписан, не хочу думать о будущем, - сказал Толванен. - Я не знаю о том, что будет дальше, но надеюсь, что сезон для меня продолжится".

Также форвард подвел итог сезона для "Йокерита". Финский клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в Западной конференции, набрав 103 очка. "Регулярный чемпионат сложился для нас хорошо, но это ничего не значит, если наш клуб не может продолжать борьбу, - сказал Толванен. - Первая и вторая игры серии с ЦСКА складывались для нас плохо, если бы не это, то расклад мог быть другим, но в шестом матче они были лучше, и этого не изменить".

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского "Динамо" он оформил хет-трик, став первым хоккеистом в КХЛ, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне Толванен провел 60 матчей, он забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, сделав также 18 передач. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где показал третий результат в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач. Также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет.

"Нэшвилл" задрафтовал Толванена в 2017 году под общим 30-м номером. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" после 73 игр возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 106 очками в активе, досрочно обеспечив себе участие в плей-офф.