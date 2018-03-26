Матчи РФПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

ТАСС, 26 марта. Матчи 24-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.

"Российская футбольная премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами", - говорится в сообщении лиги.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще более 40 обратились за медицинской помощью.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Футбольной национальной лиги, игры 30-го тура ФНЛ также начнутся с минуты молчания.

Матчи ближайших туров РФПЛ и ФНЛ состоятся 31 марта и 1 апреля.