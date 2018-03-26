Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матчи РФПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

Спорт
26 марта, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, еще более 40 обратились за медицинской помощью

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 марта. Матчи 24-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.

"Российская футбольная премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами", - говорится в сообщении лиги.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще более 40 обратились за медицинской помощью.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Футбольной национальной лиги, игры 30-го тура ФНЛ также начнутся с минуты молчания.

Матчи ближайших туров РФПЛ и ФНЛ состоятся 31 марта и 1 апреля.

Смотрите также

Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами

Два матча Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Пожар в торговом центре в Кемерове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 64 человек
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама