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Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами

Спорт
26 марта, 11:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, марта. /ТАСС

Перед занятием на стадионе "Санкт-Петербург" игроки минутой молчания почтили память жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе провела тренировку накануне контрольного матча с командой Франции в Санкт-Петербурге, передает с места событий корреспондент ТАСС.

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Под руководством тренерского штаба занимались 25 человек, оставшиеся в расположении Станислава Черчесова. После контрольной встречи с бразильцами (0:3), которая прошла в пятницу, расположение сборной из-за травм покинули полузащитники Руслан Камболов из "Рубина" и Роман Зобнин из "Спартака". Ранее в понедельник стало известно, что другой полузащитник Далер Кузяев вернулся в расположение "Зенита" из-за дискомфорта в стопе. Сборная прилетела в Санкт-Петербург в воскресенье вечером.

Перед тренировкой на стадионе "Санкт-Петербург" российские футболисты минутой молчания почтили память жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Пожар произошел в воскресенье, погибли 64 человека.

Занятие посетил бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас, который становился серебряным призером чемпионата мира 2006 года и победителем Кубка конфедераций 2003 года.

Матч Россия - Франция пройдет на стадионе "Санкт- Петербург" во вторник, начало - в 18:50 мск.

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