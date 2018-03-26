Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе провела тренировку накануне контрольного матча с командой Франции в Санкт-Петербурге, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Под руководством тренерского штаба занимались 25 человек, оставшиеся в расположении Станислава Черчесова. После контрольной встречи с бразильцами (0:3), которая прошла в пятницу, расположение сборной из-за травм покинули полузащитники Руслан Камболов из "Рубина" и Роман Зобнин из "Спартака". Ранее в понедельник стало известно, что другой полузащитник Далер Кузяев вернулся в расположение "Зенита" из-за дискомфорта в стопе. Сборная прилетела в Санкт-Петербург в воскресенье вечером.

Перед тренировкой на стадионе "Санкт-Петербург" российские футболисты минутой молчания почтили память жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Пожар произошел в воскресенье, погибли 64 человека.

Занятие посетил бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас, который становился серебряным призером чемпионата мира 2006 года и победителем Кубка конфедераций 2003 года.

Матч Россия - Франция пройдет на стадионе "Санкт- Петербург" во вторник, начало - в 18:50 мск.