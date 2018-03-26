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Футболист сборной Франции Товен из-за травмы не сыграет со сборной России

Спорт
26 марта, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Игрок получил травму подколенного сухожилия левой ноги

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Флориан Товен

Флориан Товен

© AP/Claude Paris

ТАСС, 26 марта. Нападающий сборной Франции по футболу Флориан Товен пропустит матч против сборной России из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

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Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург".

Товен получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал никого вызывать на замену форварду.

Французская сборная вылетела в Санкт-Петербург утром в понедельник.

25-летний Товен выступает за "Марсель". В текущем сезоне он провел 44 матча в составе команды, в которых забил 18 мячей и отдал 16 голевых передач. В сборную Франции он впервые был вызван в 2017 году. В составе национальной команды нападающий вышел на поле в трех товарищеских матчах, суммарно сыграв 23 минуты.

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