Футболист сборной Франции Товен из-за травмы не сыграет со сборной России

ТАСС, 26 марта. Нападающий сборной Франции по футболу Флориан Товен пропустит матч против сборной России из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург".

Товен получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал никого вызывать на замену форварду.

Французская сборная вылетела в Санкт-Петербург утром в понедельник.

25-летний Товен выступает за "Марсель". В текущем сезоне он провел 44 матча в составе команды, в которых забил 18 мячей и отдал 16 голевых передач. В сборную Франции он впервые был вызван в 2017 году. В составе национальной команды нападающий вышел на поле в трех товарищеских матчах, суммарно сыграв 23 минуты.