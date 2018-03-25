Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч с командой Франции

ТАСС, 25 марта. Сборная России по футболу в воскресенье прилетела из Москвы в Санкт-Петербург на товарищеский матч с командой Франции. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.
Предыгровая тренировка российских футболистов состоится 26 марта, начало - в 16:00 мск. Сборная Франции прилетит в Санкт-Петербург 26 марта и вечером того же дня проведет тренировочное занятие.
Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург". В пятницу сборная России уступила команде Бразилии в товарищеском матче в Москве со счетом 0:3.
Санкт-Петербург— Сборная России (@TeamRussia) 25 марта 2018 г.
⏲️ 18:50
️-3 ❄️ pic.twitter.com/gRQVYaW9yx