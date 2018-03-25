Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч с командой Франции

ТАСС, 25 марта. Сборная России по футболу в воскресенье прилетела из Москвы в Санкт-Петербург на товарищеский матч с командой Франции. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Предыгровая тренировка российских футболистов состоится 26 марта, начало - в 16:00 мск. Сборная Франции прилетит в Санкт-Петербург 26 марта и вечером того же дня проведет тренировочное занятие.

Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург". В пятницу сборная России уступила команде Бразилии в товарищеском матче в Москве со счетом 0:3.

Санкт-Петербург

⏲️ 18:50

️-3 ❄️ pic.twitter.com/gRQVYaW9yx — Сборная России (@TeamRussia) 25 марта 2018 г.