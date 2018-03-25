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Футболист сборной России Зобнин не сыграет с командой Франции из-за травмы

Спорт
25 марта, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

У игрока диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава

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Роман Зобнин (слева)

Роман Зобнин (слева)

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин из-за травмы не сможет принять участие в товарищеском матче против команды Франции. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

У игрока диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления футболиста неизвестны.

В июне 2017 года Зобнин получил травму колена в товарищеской игре за сборную России против команды Венгрии, на восстановление игроку потребовалось более пяти месяцев.

Сборная России 27 марта сыграет с командой Франции в Санкт-Петербурге.

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