Футболист сборной России Зобнин не сыграет с командой Франции из-за травмы

ТАСС, 25 марта. Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин из-за травмы не сможет принять участие в товарищеском матче против команды Франции. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

У игрока диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления футболиста неизвестны.

У Романа Зобнина по результатам выполненного исследования диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава.

В связи с этим футболист остаётся в Москве и отправляется в расположение клуба.

Тактика лечения будет определена медицинским штабом «Спартака» pic.twitter.com/ak7BIWer6H — Сборная России (@TeamRussia) 25 марта 2018 г.

В июне 2017 года Зобнин получил травму колена в товарищеской игре за сборную России против команды Венгрии, на восстановление игроку потребовалось более пяти месяцев.

Сборная России 27 марта сыграет с командой Франции в Санкт-Петербурге.