Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист сборной России Кузяев пропустит матч с командой Франции из-за повреждения

Спорт
26 марта, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Полузащитник получил травму на тренировке 25 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Далер Кузяев

Далер Кузяев

© Евгений Асмолов/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев не сыграет в товарищеском матче против команды Франции. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

"Полузащитник сборной России Далер Кузяев в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы, - говорится в сообщении. - В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции. По прибытии в Санкт-Петербург Кузяев покинул расположение сборной и в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование, после которого будут ясны перспективы участия футболиста в ближайших играх".

Кузяев получил повреждение на тренировке 25 марта. В матче против сборной Бразилии (0:3) 23 марта он участия не принимал. Товарищеский матч с командой Франции пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.

Смотрите также

Футболист сборной Франции Товен из-за травмы не сыграет со сборной России

Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч с командой Франции

Футболист сборной России Кузяев получил повреждение на тренировке

Кузяев: сборная Бразилии показала российским футболистам мастер-клаcc

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама