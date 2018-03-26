Футболист сборной России Кузяев пропустит матч с командой Франции из-за повреждения

ТАСС, 26 марта. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев не сыграет в товарищеском матче против команды Франции. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

"Полузащитник сборной России Далер Кузяев в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы, - говорится в сообщении. - В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции. По прибытии в Санкт-Петербург Кузяев покинул расположение сборной и в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование, после которого будут ясны перспективы участия футболиста в ближайших играх".

Кузяев получил повреждение на тренировке 25 марта. В матче против сборной Бразилии (0:3) 23 марта он участия не принимал. Товарищеский матч с командой Франции пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.