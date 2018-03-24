Кузяев: сборная Бразилии показала российским футболистам мастер-клаcc

ХИМКИ /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Бразильские футболисты показали мастер-класс в матче против сборной России, но большого разрыва в уровне футбола двух стран нет. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской команды Далер Кузяев.

Российские футболисты в субботу провели тренировку на "Арене-Химки". Занятие пропустили игроки, вышедшие в стартовом составе в матче с командой Бразилии, который состоялся в пятницу на стадионе "Лужники" (0:3), а также Алан Дзагоев и Юрий Жирков. Руслан Камболов, имеющий незначительное мышечное повреждение, покинул расположение. Кузяев пропускал матч с Бразилией из-за травмы.

"Вчера был интересный матч, на стадионе была хорошая поддержка, а мне было интересно посмотреть на бразильцев, все-таки там много игроков мирового класса, они не разочаровали, как и ожидалось, показали нам мастер-класс. В первом тайме мы хорошо действовали, оборонялись компактно, но во втором тайме появились разрывы, свободные зоны, а бразильцы этим воспользовались. Не считаю, что между нашим и бразильским футболом большой разрыв, ведь в товарищеских играх с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) мы добились хорошего результата, а вчера нам немного не повезло. Вы сами видели, что мы неплохо действовали в первом тайме, хорошо выбегали в контратаки и должны были использовать моменты", - сказал Кузяев.

Также Кузяев заявил журналистам, что его физическое состояние улучшается с каждым днем, а сам игрок уже тренируется в общей группе. "Мне уже легче на тренировках, но не знаю, смогу ли сыграть с Францией, решение будет за главным тренером. Я вхожу в игровой режим, а с Владиславом Игнатьевым мы уже не глядя чувствуем друг друга, потому что всю неделю тренировались вместе. Думаю, французы приедут рассерженными, так как они не захотят проигрывать вторую игру подряд (в пятницу сборная Колумбии обыграла команду Франции - 3:2 - прим. ТАСС), поэтому для нас они будут не слабее Бразилии", - заявил футболист.

Российские футболисты сыграют с командой Франции 27 марта в Санкт-Петербурге.