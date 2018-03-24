Матч Россия - Бразилия разочаровал игрой команды Черчесова, но порадовал организацией

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу крупно уступила команде Бразилии в контрольной игре, после встречи главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что команду ему приходится выстраивать практически с нуля. Стадион "Лужники", который через несколько месяцев примет финал чемпионата мира, успешно справился с организацией встречи.

Матч завершился поражением россиян со счетом 0:3. В первом тайме команде Черчесова удалось не только сдержать соперника, но и создать несколько опасных моментов, однако во втором бразильцы забили трижды - отличились Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо (62, с пенальти) и Паулиньо (66).

Черчесов в феврале и марте потерял трех игроков стартового состава - защитников Виктора Васина и Георгия Джикию, а также нападающего Александра Кокорина. Все трое порвали связки колена и, скорее всего, пропустят предстоящий чемпионат мира. "Понятно, что это важные для нас игроки, надо посмотреть, как они будут восстанавливаться. Но плакаться по этому поводу не будем, тем более это может оскорбить других игроков команды. Если разобраться, получается, снова строим с нуля", - сказал Черчесов.

Общее впечатление от игры сборной оказалось столь невыразительным, что нападающий команды Федор Смолов не смог удержаться от горькой шутки в зоне общения с журналистами: "Почему никто из игроков не общался с прессой? Так никто не играл".

Надо продолжать играть с сильными соперниками

Российская сборная вновь сыграла по традиционной при Черчесове схеме - с тремя центральными защитниками. Левее вновь сыграл Федор Кудряшов, а Васина и Джикию заменили Илья Кутепов и Владимир Гранат. В центре полузащиты в отсутствие Далера Кузяева, которого тренеры поберегли из-за повреждения, сыграли Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Головин и Алексей Миранчук. На острие нападения действовал Федор Смолов. Во втором тайме Черчесов произвел шесть замен, но схема игры от этого не изменилась.

На пресс-конференции Черчесову вновь пришлось отбиваться от вопросов про центрального полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова и защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких. Специалист дал понять, что этих игроков в команду приглашать пока не собирается.

Неудовлетворен игрой остался и вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. "В играх с такими большими сборными самое важное - использовать свои моменты, а они у нас были, но мы их не использовали. Бразильцы использовали половину своих моментов, их класс выше, результат в целом по игре, но мы заслужили один гол. Отдельные моменты понравились, но в целом от игры есть неудовлетворенность", - сказал он.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что команде необходима сыгранность, и подчеркнул, что ей стоит продолжать выступать против соперников выше классом. "Мы ведь по новой стартуем, это не клуб, а сборная. Ребята в ней собраны из разных клубов, поэтому нужна сыгранность, новая игровая философия, у нас практически новая оборона, по организации игры мы сделали несколько шагов назад, но я надеюсь, что и тренер, и ребята сделают выводы к следующей игре. Все равно я считаю, что надо играть с такими соперниками, те ребята, которые против нас выходили, таких матчей проводят по два в неделю", - сказал он.

Главный тренер бразильцев Тите отметил, что очень доволен действиями своей команды, так как ей удалось выполнить установку тренерского штаба. "Мы продолжим выбранную линию, считаю, что команда готова к чемпионату мира", - заявил специалист. Не обошлось без реверанса в сторону сборной России, однако фамилии игроков произносил не специалист, а его помощник: "Головин - очень интересный, агрессивный игрок. То же можно сказать о Самедове, Смолове, Алексее Миранчуке, которые хороши технически и умеют быстро принимать решения возле чужой штрафной, Акинфеев - очень качественный голкипер с отличным процентом спасений".

Арена опустела за 11 минут

Перед встречей были опасения по поводу организации матча. В первой тестовой игре после реновации арены - матче между сборными России и Аргентины (0:1) 11 ноября - организаторы столкнулись с рядом проблем, которые привели к затрудненному выходу зрителей со стадиона. Чтобы добраться до ближайшей станции метро, некоторым болельщикам тогда потребовалось более полутора часов.

Организаторы учли ошибки ноябрьского матча. По окончании встречи Россия - Бразилия, которая собрала более 59 тыс. зрителей, трибуны "Лужников" опустели за 11 минут. Благодаря сотрудникам правоохранительных органов и волонтерам зрители организованным потоком добирались до станции метро "Спортивная" и автомобильных парковок. Прилегающая территория арены опустела за 40 минут.

Дворкович положительно высказался об организации второго тестового матча на "Лужниках". "Пока никаких нареканий не было. Если удалось справиться с большим потоком людей, это очень хорошо - значит, уроки усвоены", - отметил он.