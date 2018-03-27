Минспорт намерен активнее привлекать взрослое население к процессу сдачи ГТО

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Министерство спорта РФ в ближайшее время намерено повысить количество участников сдачи комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди взрослого населения. Об этом на слушаниях в Общественной палате РФ рассказал начальник отдела всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Министерства спорта РФ Владимир Ерошов.

Во вторник Общественная палата РФ обсуждает промежуточные результаты внедрения комплекса ГТО и его перспективы.

"Важный момент, что количественные показатели вовлеченности взрослого населения крайне невысоки. Порядка 80% сдающих нормативы ГТО - это студенты и школьники, всего 19% - люди в возрасте от 25 лет и старше (6-11 возрастная ступень ГТО). Это требует решительных мер, и в этом году Министерство спорта именно на этом сосредоточит свою деятельность", - заявил Ерошов.

Комплекс ГТО функционировал в период с 1931 по 1991 годы и был возрожден указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Программа ГТО состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп. В настоящее время реализуется этап развития ГТО, предполагающий привлечение всех групп населения к сдаче нормативов.