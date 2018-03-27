Эксперт: отсутствие Кузяева и Зобнина обескровит сборную России в матче с французами

ТАСС, 27 марта. Отсутствие травмированных Далера Кузяева и Романа Зобнина в товарищеском матче с французами негативно скажется на игре сборной России по футболу. Такое мнение высказал главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В пятницу сборная России проиграла в товарищеском матче бразильцам со счетом 0:3.

"Уверен, что сегодня будут другие исполнители, особенно на флангах, потому что французы очень эффективны при переходе от обороны в атаку, - сказал Талалаев. - В этом компоненте они даже быстрее бразильцев, плюс высочайшее индивидуальное мастерство. А сейчас не будет Кузяева и Зобнина - людей-энерджайзеров по движению и самоотдаче, которые должны были определять мобильность нашей игры, без них это будет обескровленная команда".

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет во вторник в Санкт-Петербурге. Начало матча - 18:50 мск.