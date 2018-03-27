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Рублев и Хачанов вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с австрийцами

Спорт
27 марта, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Игры между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-8 апреля в России в Москве на корте МСА в "Лужниках"

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA/MARK CRISTINO

ТАСС, 27 марта. Теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин вошли в состав сборной России на матч второго раунда Первой группы (зона Европа/Африка) Кубка Дэвиса против команды Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

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Игры между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-8 апреля в России в Москве на корте МСА в "Лужниках". Победитель данного раунда получит право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

Сборные России и Австрии во второй раз в истории сыграют в Кубке Дэвиса. Впервые команды встретились в 2012 году в Вене в матче первого раунда Мировой группы. Австрийцы одержали победу со счетом 3-2.

В 2017 году мужская сборная России в матче первого раунда Первой мировой группы проиграла сербам, а в матче плей-офф за право остаться в элите уступила венграм и выбыла из высшего дивизиона.

В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон.

Рублев является первой ракеткой России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 34-е место, Хачанов - 41-е, Донской - 88-е, Сафиуллин - 482-е. Самым возрастным спортсменом в команде является Донской, которому 27 лет, Рублеву - 20 лет, Хачанову - 21, Медведеву - 22, Сафиуллину - 20.

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