Теннисисты РФ сыграют с австрийцами за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

ТАСС, 3 февраля. Сборная России встретится с командой Австрии в матче за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

Сборная Австрии победила в первом раунде Афро-Европейской группы команду Белоруссии и стала соперником сборной России по второму раунду.

Игры второго раунда между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-8 апреля в России. Победитель данного раунда получит право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

В 2017 году мужская сборная России в матче первого раунда Первой мировой группы проиграла сербам, а в матче плей-офф за право остаться в элите уступила венграм и выбыла из высшего дивизиона.