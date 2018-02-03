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Теннисисты РФ сыграют с австрийцами за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Спорт
3 февраля, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Игры пройдут 6-8 апреля в России

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ТАСС, 3 февраля. Сборная России встретится с командой Австрии в матче за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

Сборная Австрии победила в первом раунде Афро-Европейской группы команду Белоруссии и стала соперником сборной России по второму раунду.

Игры второго раунда между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-8 апреля в России. Победитель данного раунда получит право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

В 2017 году мужская сборная России в матче первого раунда Первой мировой группы проиграла сербам, а в матче плей-офф за право остаться в элите уступила венграм и выбыла из высшего дивизиона.

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