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Футбольный матч Россия - Франция на стадионе "Санкт-Петербург" посетило 51165 зрителей

Спорт
27 марта, 20:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Встреча проходит в рамках подготовки национальных команд к чемпионату мира 2018 года

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Франции по футболу посетило 51165 зрителей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Товарищеская встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург".

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Стадион "Санкт-Петербург" был сдан в прошлом году, арена вмещает более 56 тысяч человек.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. 23 марта национальная команда проиграла сборной Бразилии (0:3) на стадионе "Лужники". Во время заключительного перед турниром сбора 30 мая россияне в Зальцбурге сыграют против команды Австрии, а 5 июня на стадионе "Динамо" встретятся с турками.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Стадион "Санкт-Петербург" примет встречи группового этапа Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика (22 июня) и Нигерия - Аргентина (26 июня), а также игру 1/8 финала, полуфинал и матч за 3-е место.

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