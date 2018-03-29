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Победитель Кубка России по киберфутболу выступит в отборе к чемпионату мира

Спорт
29 марта, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Ранее аналогичный статус получили киберфутбольные лиги чемпионатов Испании, Германии, Японии, Австралии и США

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ТАСС, 29 марта. Победитель Кубка России по интерактивному футболу получит возможность представлять страну в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

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Кубок России по интерактивному футболу - официальный турнир по компьютерной игре FIFA 18, организованный Российским футбольным союзом (РФС) и Федерацией компьютерного спорта России совместно с компанией VY Esports Corp. Кубок России по киберфутболу с призовым фондом в размере 1 млн рублей пройдет с марта по май 2018 года.

В апреле 2017 года киберспорт был признан Министерством спорта РФ "развиваемым на общероссийском уровне". В июне была аккредитована Федерация компьютерного спорта России, что дало ей право не только подготовить свод правил для утверждения в Министерстве спорта, но и проводить официальные чемпионаты и Кубки России, международные соревнования, формировать сборную России, устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта.

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