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Тренер: хоккеисту Кузьменко, забившему три гола в ворота СКА, нужно держать свой уровень

Спорт
29 марта, 23:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, марта. /ТАСС

ЦСКА обыграл СКА со счетом 5:4 в овертайме в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Нападающему ЦСКА Андрею Кузьменко, сделавшему хет-трик в первом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА, необходимо и дальше выступать на подобном уровне, чтобы постоянно играть в Кубке Гагарина. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА одержал победу в матче со СКА в овертайме со счетом 5:4. "Для него [Кузьменко] это первый плей-офф, он должен был планомерно в него входить. Ему нужно держать этот уровень", - сказал Никитин.

"Тяжелая игра, что-то получалось. Самое главное - желание, вера. Понимаем, против кого играем", - добавил Никитин.

Следующий матч СКА - ЦСКА пройдет 31 марта.

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