Хет-трик Кузьменко принес ЦСКА победу над СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в овертайме со счетом 5:4 в первом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Основное время матча завершилось вничью - 4:4. За СКА шайбы забросили Павел Дацюк (7-я минута), Николай Прохоркин (26), Никита Гусев (33), Сергей Плотников (51). В составе ЦСКА отличились Михаил Григоренко (21), Андрей Кузьменко (26, 50), Александр Попов (29). Победный гол на 7-й минуте овертайма забил Кузьменко, оформивший первый хет-трик в карьере.

Кроме того, игрок ЦСКА впервые сумел забросить три шайбы в плей-офф КХЛ. В предыдущий раз игроки ЦСКА забрасывали три шайбы в одном матче в феврале 2014 года, когда в домашней встрече регулярного чемпионата со "Слованом" (12:0) хет-трики оформили Игорь Григоренко и Александр Радулов.

Вратарь СКА Микко Коскинен второй раз в сезоне КХЛ пропустил пять шайб, 27 февраля СКА проиграл в гостях финскому "Йокериту" со счетом 3:5.

В матче не участвовали игроки СКА Вадим Шипачев, Патрик Херсли, Максим Карпов и Патрик Торесен, хоккеисты ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков пропустили игру из-за заболевания свинкой.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта.

История встреч ЦСКА и СКА

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, впервые это произошло в первом раунде плей-офф сезона-2011/12. В том розыгрыше СКА, заняв первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, одолел московских армейцев в серии до четырех побед со счетом 4-1. В первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4-0), но уже на следующей стадии уступил ярославскому "Локомотиву" (2-4).

Год спустя, команды встретились уже в полуфинале плей-офф. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3-0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0-3 в серии плей-офф.

В финале СКА переиграл казанский "Ак Барс" (4-1) и впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

В сезоне-2015/16 клубы снова встретились в полуфинале Кубка Гагарина, столичной команде удалось взять реванш (4-0), однако в финальной серии ЦСКА в семи матчах уступил магнитогорскому "Металлургу". В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).