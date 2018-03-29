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Хафизуллин: хоккеистам СКА нужно прибавлять во всех аспектах игры в серии против ЦСКА

Спорт
29 марта, 23:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, марта. /ТАСС

Петербургский клуб уступил в четверг со счетом 4:5 в овертайме

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Хоккеистам СКА нужно прибавлять во всех аспектах игры в серии 1/2 финала Кубка Гагарина против СКА. Такое мнение журналистам высказал защитник СКА Динар Хафизуллин.

СКА уступил в первом матче серии ЦСКА со счетом 4:5 в овертайме.

"Все после матча было спокойно, будем стараться. Мы готовились, соперник ничем не удивил, знали, как он будет играть. Во всем нужно прибавлять", - сказал Хафизуллин.

По словам защитника Артема Зуба, питерские армейцы допустили слишком много провалов в средней зоне в первом матче полуфинальной серии. "Мы и в своей зоне неважно сыграли. Нужно улучшать свою игру, плотно против нас играли. В раздевалке атмосфера рабочая - это только первая игра, поэтому будем биться", - отметил он.

Следующий матч обеих команд пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

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