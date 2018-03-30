Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бюджет Олимпиады-2024 в Париже может вырасти на €500 млн

Спорт
30 марта, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Изначальный бюджет Игр составлял €6,8 млрд, в том числе €1,5 млрд из государственной казны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 марта. Затраты на проведение Олимпийских игр 2024 года в Париже могут возрасти на €500 млн, если организаторы не предпримут специальные меры экономии. К такому выводу пришли авторы отчета Генеральной финансовой инспекции страны, ключевые тезисы которого приводит Reuters.

Смотрите также

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа

МОК назначил глав координационных комиссий ОИ-2024 в Париже и Игр-2028 в Лос-Анджелесе

Бах: говорить о безопасности при проведении Игр-2024 в Париже пока преждевременно

Париж и Лос-Анджелес проведут Олимпиады 2024 и 2028 годов

Авторы доклада считают необходимым пересмотреть планы строительства олимпийской деревни, так как выбранное для нее место представляет археологическую ценность. Кроме того, затраты на строительство медиадеревни и плавательного центра могут возрасти на €170 млн.

"На данный момент мы оцениваем потенциальные риски по рассматриваемым объектам в €500 млн", - говорится в докладе, где также отмечается, что эта сумма может быть сокращена до €200 млн в случае введения мер экономии. "Основной риск заключается в том, что ключевые объекты могут быть не построены вовремя", - отмечается в отчете.

Изначальный бюджет Игр составлял €6,8 млрд, в том числе €1,5 млрд из государственной казны. Париж был выбран местом проведения летних Олимпийских игр 2024 года в 2017 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
2
Умерла народная артистка России Наталья Попович
3
ABC: американские военные расследуют обстоятельства взрыва в Манбидже
4
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
5
WADA получило новый инструмент давления на Россию
6
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
7
Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники