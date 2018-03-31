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Вратарь "Колорадо" Варламов стал второй звездой дня в НХЛ

Спорт
31 марта, 9:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Первой звездой был признан форвард "Вегаса" Джонатан Маршессо

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Семен Варламов

Семен Варламов

© AP Photo/Jim Mone

ТАСС, 31 марта. Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.

В матче против "Чикаго", завершившемся победой "Колорадо" со счетом 5:0, Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам. Однако доиграть встречу он не смог, получив травму в столкновении с форвардом "Чикаго" Томасом Юрчо за 6 минут 25 секунд до конца третьего периода. Оставшееся время в воротах "Колорадо" отстоял Джонатан Бернье.

Первой звездой признан форвард "Вегаса" Джонатан Маршессо, который в игре с "Сент-Луисом" (4:3) забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Третьей звездой стал форвард "Тампы" Седрик Пакетт, во встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:3) отметившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

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