Вратарь "Колорадо" Варламов стал второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 31 марта. Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.

В матче против "Чикаго", завершившемся победой "Колорадо" со счетом 5:0, Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам. Однако доиграть встречу он не смог, получив травму в столкновении с форвардом "Чикаго" Томасом Юрчо за 6 минут 25 секунд до конца третьего периода. Оставшееся время в воротах "Колорадо" отстоял Джонатан Бернье.

Первой звездой признан форвард "Вегаса" Джонатан Маршессо, который в игре с "Сент-Луисом" (4:3) забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Третьей звездой стал форвард "Тампы" Седрик Пакетт, во встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:3) отметившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.