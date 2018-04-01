Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону

ТАСС, 1 апреля. Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золото в гонке преследования на 10 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 31 минуту 21,5 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала Маргарита Васильева (отставание 10 секунд; 1 промах), бронза у Ульяны Кайшевой (+47,5; 4).

По итогам Кубка мира в сезоне-2017/18 Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок в общем зачете и заняла 13-е место, набрав 474 очка. Биатлонистка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке, также на ее счету одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов Европы.

Позднее в воскресенье на чемпионате России пройдет гонка преследования у мужчин. Турнир в Ханты-Мансийске завершится 4 апреля.

О Всероссийских спортивных соревнованиях

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин, Юрлова-Перхт, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Услугина, Алексей Волков, Ирина Старых, Дарья Виролайнен, Максим Цветков. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Россияне могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета. Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер - 2,5 млн рублей, бронзовый призер - 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.

На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.