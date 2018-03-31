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Кайшева стала чемпионкой России по биатлону в спринте

Спорт
31 марта, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Второе место заняла Екатерина Юрлова-Перхт, третьей стала Анна Фролина

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Ульяна Кайшева

Ульяна Кайшева

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 31 марта. Ульяна Кайшева завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 47,4 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

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Второе место заняла Екатерина Юрлова-Перхт (отставание 38 секунд; 2 промаха), третьей стала Анна Фролина, выступающая на международных соревнованиях за сборную Южной Кореи (+44,1; 2). Так как Фролина выступает на соревнованиях вне зачета, бронзовая медаль досталась Маргарите Васильевой (+51,8; 1).

Кайшева в прошедшем сезоне приняла участие в пяти этапах Кубка мира из девяти, свой лучший результат в личных гонках она показала на этапе в Осло, заняв восьмое место в спринте и гонке преследования. В общем зачете Кубка мира она стала 48-й, показав третий результат среди российских спортсменок. Лучшей в общем зачете стала Юрлова-Перхт (13-е место).

Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин. Чемпионат России, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях, завершится 4 апреля.

О Всероссийских спортивных соревнованиях

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин, Юрлова-Перхт, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Услугина, Алексей Волков, Ирина Старых, Дарья Виролайнен, Максим Цветков. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Россияне могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета. Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер - 2,5 млн рублей, бронзовый призер - 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.

На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.

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