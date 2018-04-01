"Химки" обыграли "Калев" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 1 апреля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" одержали победу над таллинским "Калевом" со счетом 96:85 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стали защитник хозяев Чарльз Дженкинс и защитник гостей Айзея Бриско, в их активе по 28 очков.

В турнирной таблице "Химки" занимают пятое место, одержав в 19 матчах 10 побед, "Калев" с шестью победами после 20 игр идет 12-м.

В следующем матче "Химки" 9 апреля примут пермскую "Парму", "Калев" днем ранее также на своей площадке сыграет с клубом "Цмоки-Минск".

В других матчах пермская "Парма" обыграла красноярский "Енисей" (96:73), а краснодарский "Локомотив-Кубань" оказался сильнее "Астаны" (79:78).