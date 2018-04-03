Футболисты "Спартака" и "Крыльев Советов" не будут тренироваться на поле "Металлурга"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" и "Крыльев Советов" не будут проводить тренировки на поле стадиона "Металлург" в Самаре перед матчем 1/4 финала Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".

Кубковый матч должен был пройти в Самаре 28 февраля, однако из-за холодной погоды он был перенесен на 4 апреля. Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов сообщил ТАСС, что состояние газона на стадионе перед матчем 4 апреля после проведенной инспекции признано удовлетворительным.

"Поле готовится, тренироваться на нем не будем - ни мы, ни "Спартак", как мы договаривались и перед матчем в феврале. У нашей команды занятие на базе, "Спартак" тренируется сегодня вечером. У нас весна всего лишь второй день", - сообщили в пресс-службе.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" начнется в 17:30 мск.