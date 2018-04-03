Правительство РФ утвердило подпрограмму ФЦП по развитию хоккея в 2019-2020 годах

ТАСС, 3 апреля. Правительство РФ утвердило изменения в государственной программе "Развитие физической культуры и спорта", введя дополнительную подпрограмму "Развитие хоккея в Российской Федерации". Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте правительства.

Введение данной подпрограммы было утверждено на заседании Совета при президенте РФ по спорту в 2016 году. Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2020 гг. Целью подпрограммы является создание условий для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях хоккеем. Для этого предполагается укрепление и расширение материально-технической базы, формирование целостной системы физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий для популяризации вида спорта.

В качестве ожидаемых результатов реализации подпрограммы названы следующие пункты: повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями для занятий хоккеем; обеспечение подготовки спортсменов сборной команды на высоком качественном уровне; увеличение численности населения, занимающегося хоккеем, до 655 тыс. человек; увеличение количества спортивных мероприятий по хоккею до 146 единиц.