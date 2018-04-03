Эксперт: слабая игра в большинстве не позволяет хоккеистам "Трактора" победить "Ак Барс"

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Хоккеистам челябинского "Трактора" необходимо вернуть уверенную игру в большинстве, чтобы до конца бороться с казанским "Ак Барсом" в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард "Трактора", чемпион России Сергей Гомоляко.

Во вторник челябинские хоккеисты уступили "Ак Барсу" на своем льду в овертайме со счетом 1:2. Казанский клуб забросил победную шайбу усилиями Василия Токранова, играя в большинстве. После этого поражения "Трактор" усугубил свое положение в серии до четырех побед, проигрывая со счетом 0-3.

"Сегодня "Трактор" все-таки дома играл, а не в Казани. Я надеялся, что они победят. Помешало, наверное, это удаление в овертайме, позволившее "Ак Барсу" перехватить инициативу. К сожалению, у челябинцев вообще не идет сейчас большинство, а это был один из главных козырей первых двух раундов, поэтому без большинства тяжело выигрывать, вот и сегодня это сказалось", - отметил Гомоляко.

По его мнению, "Трактор" способен дать бой "Ак Барсу" в следующем матче, в том числе за счет уменьшения психологической нагрузки и давления. "Плей-офф такое дело, что ребята из "Трактора" могут сейчас два матча сыграть на расслабоне и победить "Ак Барс", но потом вдруг коленки опять затрясутся, поэтому будет трудно в любом случае. Конечно, "Трактор" будет биться до конца, чтобы снова переехать в Казань и дать бой. Хотя понятно, что с 0-3 отыграться крайне тяжело, такого давно никто не делал, исход противостояния процентов на 75 уже ясен", - считает эксперт.

Также Гомоляко отметил, что успешное выступление "Трактора" в сезоне не является для него неожиданностью. Челябинский клуб впервые за последние пять лет смог пройти дальше первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. "Конечно, не все ждали от "Трактора" таких результатов, так как начали сезон плохо, но потом тренерский состав перестроил игру, и это помогло "Трактору" вернуться в тот хоккей, в который они играли в прошлом сезоне и который дал успех. Уже когда начинался плей-офф, я сразу сказал, что они дойдут до финала конференции, видна была рука тренера и настрой ребят", - отметил собеседник ТАСС.

Следующий матч между "Трактором" и "Ак Барсом" состоится в Челябинске 5 апреля в 17:00 мск. В случае победы "Ак Барс" выйдет в финал Кубка Гагарина, а при успехе "Трактора" команды вновь встретятся на льду в Казани.