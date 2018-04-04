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Газизов: "Уфа" и Семак видят пути развития футбольного клуба

Спорт
4 апреля, 9:59 дата обновления: 4 апреля, 10:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулев

Генеральный директор "Уфы" отметил, что клуб мог заключить с Семаком и более длительное соглашение, но стороны приняли решение не форсировать события

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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Руководство футбольного клуба "Уфа" и главный тренер команды Сергей Семак давно договорились о продлении контракта, подписание договора оставалось формальностью. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В среду было объявлено, что "Уфа" продлила контракт с Семаком на два года. Срок нынешнего соглашения специалиста с клубом истекал летом 2018 года.

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"Никаких проблем не было, мы договорились уже давно, а подписание договора оставалось чистой формальностью, - отметил Газизов. - Сейчас время пришло, хотя иногда важна не столько подпись под документами, сколько то, что люди говорят друг другу, а Сергей Богданович такой человек, что он на 100% сделает то, что сказал. От себя лично хочу сказать, что мы благодарны ему за то, что он продолжает с нами работать. Об интересе других клубов не знаю, мне как руководителю "Уфы" хочется, чтобы он работал с нами дальше и дальше, раскрывая свой тренерский потенциал".

Генеральный директор "Уфы" отметил, что клуб мог заключить с Семаком и более длительное соглашение, но стороны приняли решение не форсировать события. "Мы вместе с Сергеем Богдановичем и руководством республики видим, куда и как мы должны развиваться, а как это будет получаться, зависит не только от нас, но и еще от различных факторов. В свою очередь, хочу сказать, что мы могли и на более длительный срок заключить контракт, но решили так потихонечку, постепенно работать. Сергей Богданович - абсолютно адекватный человек, я думаю, и его большой семье нравится в Башкирии, они обжились здесь", - подчеркнул Газизов

Семак является главным тренером "Уфы" с декабря 2016 года. Под его руководством в сезоне-2016/17 клуб занял рекордное для себя седьмое место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

В текущем розыгрыше чемпионата России "Уфа" занимает шестое место после 24 туров, набрав 34 очка.

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