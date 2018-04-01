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"Зенит" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
1 апреля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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ТАСС, 1 апреля. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над "Уфой" со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитым мячом отметился Бранислав Иванович (17-я минута), у проигравших отличился Иван Пауревич (63), еще один мяч защитник "Уфы" Йонуц Неделчару отправил в собственные ворота (21).

"Зенит" прервал серию из трех нулевых ничьих в первенстве страны. "Уфа" перед этой встречей не проигрывала в чемпионате на протяжении трех матчей.

В турнирной таблице "Зенит" занимает третье место, петербургский клуб набрал в 23 матчах 42 очка и имеет игру в запасе. "Уфа" идет шестой (34 очка после 24 матчей).

В следующем туре "Зенит" примет "Краснодар", "Уфа" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Оба матча пройдут 7 апреля.

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