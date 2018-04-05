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Как бесплатно путешествовать во время ЧМ-2018

Спорт
5 апреля, 9:19 UTC+3

ТАСС подготовил пошаговую инструкцию для болельщиков, как передвигаться по России во время чемпионата мира по футболу, не тратя на это ни рубля

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Когда в заявке на проведение чемпионата мира в России был обозначен бесплатный транспорт, в футбольном сообществе отнеслись к этому с недоверием. Однако Кубок конфедераций показал, что эта идея не просто жизнеспособна, но и значительно повышает привлекательность чемпионата мира для болельщиков.

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Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира назначено 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест. Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать одноэтажные и двухэтажные поезда, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж".

Транспортная дирекция чемпионата мира призывает болельщиков не откладывать бронирование билетов на последний момент, так как уже забронировано почти 50% бесплатных билетов. 

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Что нужно учитывать, планируя поездку на бесплатном поезде?
  • Болельщики без билета на матч не смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в специальных поездах.
  • Бесплатный проезд можно оформить только в дополнительных поездах, следующих к дате проведения матча, указанной во входном билете на матч, и обратно.
  • Количество мест ограниченно, они предоставляются по принципу First Come First Served ("Кто первый встал, того и тапки").
  • Бесплатный проезд детям предоставляется только в случае наличия у них входного билета на матч. Детям предоставляется отдельное место.
  • Бесплатный посадочный купон можно оформить по номеру билета на матч и номеру подтвержденной заявки на билет на матч.
  • Постельное белье в дополнительных поездах предоставляется бесплатно.
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Как получить билет на поезд?
  • Необходимо зарегистрироваться на специальном сайте tickets.transport2018.com.
  • Выбрать маршрут движения дополнительного поезда и место в вагоне, которое будет предложено автоматически интернет-ресурсом на основании введенных данных билета на матч.
  • Оформление бесплатного проезда прекращается за одни сутки до времени отправления дополнительного бесплатного поезда.

 

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Как пройти регистрацию?
  • Для прохождения регистрации требуется ввести следующую информацию: номер паспорта болельщика (FAN ID); персональные данные; адрес электронной почты; контактный номер телефона.
  • После прохождения регистрации и выбора маршрута движения дополнительного поезда и места в вагоне болельщик получает сообщение с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту. В письме содержится подтверждение о предоставлении права бесплатного проезда с указанием всей необходимой информации (место и время отправления/прибытия специального поезда, номер поезда и место в вагоне, перечень документов, необходимых для предъявления при посадке в поезд).
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Как перемещаться по городу в день матча?
  • Будет организован бесплатный проезд между аэропортами и городами-организаторами.
  • Будет организован бесплатный проезд на городских маршрутах общественного транспорта.
  • Будут организованы дополнительные бесплатные шаттлы.

 

Олег Кошелев

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