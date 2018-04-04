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Знарок: реализация моментов подвела игроков СКА в матче полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА

Спорт
4 апреля, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В среду СКА в гостях в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ уступил ЦСКА со счетом 1:2

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Главный тренер ХК СКА Олег Знарок

Главный тренер ХК СКА Олег Знарок

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Низкая реализация моментов стала ключевой причиной поражения санкт-петербургского СКА в четвертом матче полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА. Такое мнение на псолематчевой пресс-конференции высказал главный тренер СКА Олег Знарок.

В среду СКА в гостях в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ уступил ЦСКА со счетом 1:2. Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.

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"С одним голом тяжело выиграть матч. У нас были хорошие моменты, надо было забивать. Не очень хорошо, что за минуту получили два гола, теперь готовимся к следующему матчу. Думаю, мы там должны были играть большинство, а не четыре на четыре", - заявил Знарок.

"Тяжелый матч, где-то нам повезло, моменты реализовали. Сражались, наверное, поэтому победили. Ребята сегодня старались против сильного соперника, все что могли сделали, показали всем, что в хоккее важен характер", - прокомментировал итоги матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Пятая игра серии состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.

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