Московское "Динамо" сможет начать следующий сезон КХЛ на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ледовая арена им. Аркадия Чернышева, входящая в спортивный и концертно-развлекательный комплекс "ВТБ Арена Парк" в Петровском парке, сможет принять домашние матчи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в следующем сезоне. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "ВТБ-Арены".

"На арене завершены основные работы, связанные с производством технологической плиты ледового поля, вмонтированы закладные элементы для установки бортовой системы хоккейной площадки. В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия для монтажа телескопических трибун и другого специального оборудования", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне домашней ареной "Динамо" в чемпионате КХЛ был "ВТБ Ледовый дворец", на котором клуб играет с 2015 года.

"В соответствии с требованиями регламента КХЛ, проектом строительства предусмотрена трансформация ледовой площадки на "ВТБ-Арене" в трех модификациях: европейской - 60х30 м, средней - 60х28 м и канадской - 60х26 м. Таким образом, хоккейная коробка на "ВТБ-Арене" может стать первой ареной в Москве, на которой игры чемпионата КХЛ будут проводиться на площадке канадских размеров", - отметили в пресс-службе "ВТБ-Арены".

Ранее генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров рассказал, что клуб планирует начать сезон на новой арене, но если стадион будет не готов к этому времени, то переезд состоится к плей-офф.

Открытие стадиона "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" состоится 5 июня товарищеским матчем футбольных сборных России и Турции. Комплекс включает в себя футбольный и хоккейный стадионы под одной крышей.