Строители завершают отделочные работы в ледовом дворце "ВТБ Арены парка"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Строители ведут заключительные отделочные и пуско-наладочные работы на ледовой арене имени Аркадия Чернышева Спортивного и концертно-развлекательного комплекса "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" перед вводом в эксплуатацию дворца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ВТБ Арены парк".

Ранее генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Федоров рассказал, что команда хочет выступать на арене в Петровском парке, но может переехать туда только по ходу сезона к плей-офф, если до того времени дворец не будет готов. Хоккейная арена находится под одной крышей с футбольным стадионом. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) бело-голубые проводили домашние матчи в "ВТБ Ледовом дворце", который расположен территории бывшего завода ЗИЛ.

"Срок ввода в эксплуатацию комплекса и получение акта соответствия требованиям технического регламента КХЛ, намечены, как и планировалось, на второй квартал 2018 года. В настоящее время на ледовой арене имени Аркадия Чернышева СКРК "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" ведутся заключительные отделочные и пуско-наладочные работы, - говорится в сообщении. - Представители девелопера - АО "УК "Динамо" - находятся в тесном контакте с сотрудниками технических подразделений КХЛ на предмет соответствия всему перечню требований техрегламента КХЛ".

Хоккейный дворец на территории "ВТБ Арена парк" станет первым в Москве, в котором хоккеисты получат возможность играть на площадке канадских размеров. На арене предусмотрена трансформация ледовой площадки в трех модификациях: европейской (60х30 м), средней (60х28) и канадской (60х26). Коробки канадского размера в КХЛ установлены в Тольятти, Хабаровске и Владивостоке.