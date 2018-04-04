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Есмантович: везение было на стороне ЦСКА в четвертом матче серии плей-офф КХЛ со СКА

Спорт
4 апреля, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В среду московский клуб дома со счетом 2:1 обыграл СКА в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

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Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Удача была на стороне ЦСКА в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги со СКА. Такое мнение журналистам высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В среду московский клуб дома со счетом 2:1 обыграл СКА в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. В противостоянии до четырех побед счет равный - 2:2.

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"Боевой, отличный матч, настоящее спортивное сражение. Спорт - такая гибкая вещь, иногда не хватает немного везения для того, чтобы случился хороший результат. Иногда СКА везет, в каком-то моменте нам повезло", - сказал Есмантович.

"Сегодня команда работала великолепно, в полную силу, - продолжил президент ЦСКА. - Это и дало результат. Сработали единым коллективом, тренерским корпусом, вратарской линией".

Пятый матч серии пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

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